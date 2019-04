Mit diesem Outfit hat Drew Barrymore (44, "3 Engel für Charlie") alle Blicke auf sich gezogen: Die Schauspielerin trug einen roten weitgeschnittenen Overall, mit dem sie einen glamourösen Auftritt hinlegte. Für ihren Besuch der US-amerikanischen Talkshow "Good Morning America" setzte sie außerdem auf auffällige Accessoires: Sie trug passende Oversize-Ohrringe in Gold und Rot, eine ebenso goldene Uhr und eine regenbogenfarbene Handtasche.

Zeit nach Trennung von Ehemann war nicht leicht

Dazu kombinierte die 44-Jährige hohe Plateau-Sandaletten in Schwarz. Ihr Make-up hielt sie schlicht - mit Ausnahme eines knallroten Lippenstiftes. Ihre dunkelblonden Haare hatte sie zu einem leichten Seitenscheitel frisiert und ließ sie locker über ihre Schultern fallen.

In der Sendung "Good Morning America" sprach Drew Barrymore über die schwierige Zeit nach der Trennung von Ehemann Will Kopelman (40). Ihre Rolle in der Serie "Santa Clarita Diet" sei für sie wie eine Art Therapie gewesen: "Ich dachte einfach: Ich wiege 20 Pounds [ca. neun Kilo] zu viel. Mein Leben ist überhaupt nicht da, wo ich es gerne hätte. Ich will all dies in den Charakter stecken."

In der Serie "Santa Clarita Diet" spielt sie eine ungewöhnliche Ehefrau in einer gut funktionierenden Familie. "Ich mochte den Umgang in dieser Ehe - obwohl meine eigene nicht funktionierte, konnte ich sehen, was eine gute Beziehung ausmacht", sagte die Schauspielerin und ergänzte: "Welche unkonventionelle Form es auch ist: Liebe ist Liebe."