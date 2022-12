von Kester Schlenz Auch wenn so manchem Lebkuchen, Lametta und die schmalzigen Lieder im Radio auf die Nerven gehen – die Feierlichkeit sickert doch langsam in uns hinein. Warum ist das so?

Die Tage um Weihnachten sind die dunkelsten des Jahres. Lang sind die Nächte, bevor es dann nach der Wintersonnenwende nach und nach wieder heller wird. Nach der Dunkelheit kommt wieder das Licht. Aber noch geht die Sonne schon am Nachmittag unter. Und draußen ist es kalt. Wir ziehen uns zurück in die Wärme der Wohnungen und Häuser. Kerzen brennen. Weihnachten ist untrennbar mit dem Feiern des Lichtes in der Dunkelheit verbunden. Der Tannenbaum mit seinen Kerzen – das gezähmte Feuer drapiert am Baum, dem Fruchtbarkeitssymbol der alten Kulturen, – markiert den Höhepunkt dieser Verbeugung vor der Helligkeit. Zeitenwende. Das Licht ist auch Wiedergeburt. Das Leben kehrt in die Natur zurück.