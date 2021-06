Seit zwei Wochen ist sie offiziell Mrs Johnson: Am 29. Mai haben der britische Premierminister Boris Johnson und seine Verlobte Carrie Symonds geheiratet. Rechtzeitig vorm G7-Gipfel, der an diesem Wochenende im britischen Cornwall stattfand. Zum Auftakt in St Ives zeigte sich die 33-Jährige in einem gelben Kleid mit Knopfleiste. Das lässt sich über den Online-Anbieter "My Wardrobe HQ" ausleihen – für knapp zehn Euro pro Tag. Diesen Service hatte Johnson schon für ihre Hochzeit in Anspruch genommen: Auch ihr Brautkleid war nur geborgt.