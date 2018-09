Elena Carrière (22) startet als Model international gerade richtig durch. Als einige der wenigen Deutschen hat die junge Hamburgerin den Sprung zur Top-Agentur Metropolitan Models und auf die internationalen Laufstege geschafft. Doch Elena ist nicht nur als Model gefragt, auch als Influencerin begeistert sie in den sozialen Medien zahlreiche Follower: Fast eine halbe Million Fans folgen ihr auf Instagram und dürfen hautnah an ihrem Alltag aus Sport, Modeljobs und Reisen teilhaben.

Klar, dass Carrière schon von Berufs wegen auf ihre Figur achten muss - doch von Einschränkungen hält die einstige "GNTM"-Kandidatin nichts. Die 22-Jährige ernährt sich vegan. "Seitdem ich meine Ernährung so umgestellt habe, verlangt mein Körper nicht mehr nach ungesunden Kalorien-Bomben." Im Interview mit spot on news spricht sie über die Vorteile einer veganen Ernährung, kleine Auszeiten mit Musik und ihr liebstes Körperteil.

Wie achten Sie in Ihrem stressigen Alltag auf eine gesunde Ernährung?

Elena Carrière: Ich habe früher nie besonders darauf geachtet, was ich esse. Ich habe einfach unbewusst alles gegessen, was ich mochte. Als ich dann mehr und mehr vegan wurde, habe ich einfach gelernt, bewusster zu essen und nur das, was mein Körper braucht.

Wie wichtig ist es Ihnen, was die Waage anzeigt?

Carrière: Gewicht tut nichts zur Sache! Manche Menschen haben schwerere Knochen als andere, wiegen mehr als fülligere Menschen. Mir ist nur wichtig, dass ich mich in meinem Körper wohl fühle.

Es gibt immer wieder kritische Stimmen, die Sie für zu dünn halten. Trifft sie das?

Carrière: Ganz und gar nicht. Wenn man sich sowohl in der Modebranche bewegt, als auch in der Öffentlichkeit steht, muss man immer mit Kritik rechnen. Alle können leider nicht zufrieden gestellt werden.

Haben Sie schon mal eine Diät gemacht?

Carrière: Ich habe schon das ein oder andere Mal eine Saft-Diät ausprobiert oder einige Wochen weniger Süßes oder Frittiertes gegessen, aber glücklich haben mich diese Einschränkungen nie gemacht. Seitdem ich meine Ernährung so umgestellt habe verlangt mein Körper nicht mehr nach ungesunden Kalorien-Bomben, sondern nach gesunden. Ich nasche unheimlich gerne Datteln und Nüsse - beides sehr kalorienreich, aber auch sehr gesund! Danach fühlt man sich auch wesentlich besser.

Neben zahlreichen Modeljobs stehen Sie als Influencerin zudem auch ständig in Kontakt mit Ihren Fans. Bleibt da überhaupt noch Zeit für sich selbst? Wie entspannen Sie am liebsten?

Carrière: Gerade wenn ich viel unterwegs und ständig von Menschen umgeben bin, baue ich in meinen Alltag immer wieder kleine Auszeiten ein. Dann lege ich das Handy beiseite und verbringe ganz bewusst ein paar Minuten nur mit mir selbst, quasi Me-Time. Manchmal atme ich dann einfach kurz durch, gönne mir meinen Lieblingseistee Fuze Tea, lese ein paar Seiten oder setze meine Kopfhörer auf und höre Musik.

Welche Musik hören Sie gerne?

Carrière: Ich habe erst vor Kurzem mit Fuze Tea eine Spotify-Playlist mit meinen liebsten Hits zusammengestellt. Auf der "Fuze Tea Time by Elena" finden sich alle Songs, die ich in diesem Sommer rauf und runter gehört habe. Sobald ich sie höre, bin ich sofort wieder in Urlaubsstimmung, egal wie grau und regnerisch es draußen ist. Musik spielt wirklich eine große Rolle in meinem Leben.

Wie sieht es mit Sport aus, bringen Sie sich gerne ins Schwitzen?

Carrière: Ich mache leider zeitlich bedingt zu wenig Sport, aber dann auch super gerne einfach Home-Workout ganz ohne Gewichte oder Yoga. An manchen Tagen kommt die Lust von ganz alleine, dann meistens am Morgen. Dann hat man es erledigt und fühlt sich super fit für den Tag. Wenn ich mich aber mal so gar nicht danach fühle, lasse ich es auch. Es ist wichtig, auf seinen Körper zu hören!

Gibt es bestimmte Übungen oder Tricks, die Sie besonders empfehlen können?

Carrière: Ich liebe es einfach, alleine in die Natur zu gehen, mich auf eine Decke zu setzen mit einem kleinen Snack, was zu trinken und einem Buch oder meinem Kalender. Manchmal meditiere ich dann auch. Das ist für mich pure Entspannung.

Was finden Sie an sich selbst am schönsten?

Carrière: Ich mag meine Haare momentan ganz gerne. (lacht)

Und gibt es etwas an Ihrem Körper, mit dem sie gar nicht zufrieden sind?

Carrière: Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, aber natürlich gibt es Kleinigkeiten - meine kleinen krummen Zehen zum Beispiel.