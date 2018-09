Elisabeth Moss (36, "The Handmaid's Tale") funkelte in einem bodenlangen Dior-Kleid auf der Premiere ihres neuen Films "Her Smell" im Lincoln Center in New York. Silber- und nudefarbene Pailletten zierten die glitzernde Robe mit tiefem Ausschnitt und schmalen Trägern.

Zu dem eleganten Pailletten-Kleid trug Moss passende silberfarbene Pumps mit Plateau. Weitere glitzernde Highlights setzte die Schauspielerin mit einem schmalen Armreif und kleinen Ohrringen. Die langen, welligen Haare hatte sie zum Mittelscheitel frisiert. Das Make-up blieb mit einem champagnerfarbenen Lidschatten, transparentem Lipgloss und schimmerndem Teint dezent. In dem Film spielt Moss Becky Something, ein psychisch angeschlagener Punk-Rock-Star, der gegen sein Alkoholproblem kämpft. "Her Smell" hat noch keinen offiziellen Starttermin.