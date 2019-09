Look des Tages

Elisabetta Gregoraci (39) hat am Montagabend bei der Premiere des Films "The King" in Venedig einmal mehr ihr modisches Händchen bewiesen. Das Model erschien auf dem Red Carpet in einem verspielten Volantkleid in den Trendfarben Weiß und Schwarz. Weitere Highlights waren zudem der Off-Shoulder-Schnitt sowie der zarte Taillen-Gürtel, der die schmalen Kurven der 39-Jährigen bestens zur Geltung brachte.

Ihre Haare trug die Ex-Frau des früheren Formel-1-Stars Flavio Briatore (69) offen und in sanften Wellen. Beim Make-up entschied sie sich für dramatische Smokey-Eyes sowie einen nudefarbenen Lipgloss. Um dem besonderen Look nicht die Show zu stehlen, verzichtete Gregoraci auf weitere Accessoires.