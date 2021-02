Vor einer Woche sorgte Elizabeth Hurley mit freizügigen Bildern auf Instagram für Aufsehen. Nun legt sie mit (alten) Schnappschüssen nach.

Elizabeth Hurley (55, "Teuflisch") kann es nicht lassen. Nachdem die britische Schauspielerin vergangene Woche mit einem Schnappschuss für Aufsehen sorgte, der sie knapp bekleidet vor winterlicher Kulisse zeigt, legte sie nun auf Instagram nach. Dieses Mal handelt es sich bei den freizügigen Bildern jedoch nicht um neue Aufnahmen.

"Ich habe es so satt, zu Hause zu sein, also tue ich so, als wäre ich woanders", schrieb Hurley am Freitag zu einem Foto, das sie im Bikini am Strand zeigt. Dann kündigte sie an, über die kommenden zehn Tage immer wieder alte Urlaubsfotos mit ihren Followern zu teilen. Es folgten ein Schnappschuss und ein Video von den Malediven sowie ein Bild, das die heute 55-Jährige im Bikini mit Leopardenmuster in Indien zeigt.

Sie trägt ihren "liebsten Sonnenschein-Bikini"

Am Montag teilte die frühere Freundin von Hugh Grant (60, "Notting Hill") dann erneut eine sexy Aufnahme. Dieses Mal zeigte sie sich in ihrem "liebsten Sonnenschein-Bikini", einem gelben Zweiteiler. Dazu schrieb sie, in dem Urlaub, in dem das Foto gemacht worden sei, unter anderem Hummersalat gegessen und mit Delfinen geschwommen zu sein. Wo die Aufnahme entstand, ließ sie dieses Mal offen.

Die Mutter eines 18-jährigen Sohnes, die aufgrund des Corona-Lockdowns in Großbritannien aktuell zu Hause festsitzt, hatte sich vergangene Woche fast komplett hüllenlos gezeigt und damit viel Aufmerksamkeit erregt. Auf den beiden Instagram-Schnappschüssen trägt sie eine weiße Bikinihose und einen schwarz-weiß gemusterten Fell-Cardigan, der nur das Nötigste bedeckt.