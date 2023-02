Ellen Pompeo hat gemeinsam mit Tochter Sienna die New York Fashion Week besucht. Das stylische Duo setzte auf angesagte Monochrom-Looks.

Am Mittwoch (15. Februar) hat Star-Designer Michael Kors (63) im Rahmen der New York Fashion Week seine Herbst/Winter-Kollektion gezeigt. Die Präsentation im Meatpacking District ließ sich auch Schauspielerin Ellen Pompeo (53) nicht entgehen. Gemeinsam mit der achtjährigen Tochter Sienna May nahm der "Grey's Anatomy"-Star in der ersten Reihe Platz.

Pompeo erschien in einem monochromen, beigen Look bestehend aus einem locker sitzenden Rollkragenpullover, einem schimmernden Fransenrock und Pumps aus Wildleder. Über die Schultern hatte sie einen farblich abgestimmten Wollmantel gelegt. Eine beige Clutch mit Golddetail und ein passender Gürtel rundeten das Outfit der Schauspielerin ab.

Tochter Sienna hatte für ihr Fashion-Week-Debüt klassisches Schwarz gewählt. Sie trug eine schwarze Samtjacke mit Reißverschluss, einen kurzen Rock mit Nieten, schwarze Strumpfhosen und Kult-Schnürstiefel von Dr. Martens. Ihre Haare waren zu kleinen Zöpfen geflochten.

Ellen Pompeo verlässt "Grey's Anatomy"

Mit ihren Kindern Stella Luna (13), Sienna May und Eli Christopher (6) und ihrem Ehemann Chris Ivery (55) möchte Pompeo künftig mehr Zeit verbringen. Auf ihre Pläne nach "Grey's Anatomy" angesprochen, sagte die Schauspielerin im Dezember in der "Drew Berrymore Show": "Ich habe drei Kinder, um die ich mich kümmere. Es ist wirklich wichtig für mich, für sie da zu sein und mehr für sie da zu sein."

Ellen Pompeo hatte vergangenes Jahr nach 19 Staffeln ihren Abschied von der beliebten Ärzteserie "Grey's Anatomy" verkündet. Als Meredith Grey wird sie nur noch in zwei kommenden Folgen aus Staffel 19 zu sehen sein: In der Folge "I'll Follow the Sun", die in den USA am 23. Februar 2023 auf ABC ausgestrahlt wird, sowie im Finale von Staffel 19. Auf dem roten Teppich der People's Choice Awards verriet "Grey's Anatomy"-Urgestein Chandra Wilson (53) jedoch, dass Pompeo jede Episode weiterhin als Erzählerin aus dem Off begleitet.