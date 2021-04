Bisher hat Ellie Goulding ihren Babybauch fast nur in Fotoshoots gezeigt. Jetzt hat sie ein Foto geteilt, dass die "Realität" zeigt.

Sängerin Ellie Goulding (34, "Brightest Blue") erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind mit Ehemann Caspar Jopling (29). Erst im Februar verkündete die werdende Mutter die Neuigkeiten mit einer Fotostrecke in der "Vogue". Bisher bekamen Fans den wachsenden Babybauch fast ausschließlich in Form von glamourösen Fotos zu sehen, jetzt teilte Ellie Goulding erstmals eine ungestellte Aufnahme. "Instagram vs. Realität", titelte die Sängerin unter zwei Bildern: Eins zeigt sie im langen, wallenden Chiffon-Kleid in einem Pool, fotografiert für das Cover des Musikmagazins "Stella" von "The Daily Telegraph". Das zweite Bild zeigt Goulding im weißen Baggy-T-Shirt, ungeschminkt und auf dem Sofa liegend.

Zu Beginn ihrer Schwangerschaft habe Ellie Goulding sich in ihrem sich ändernden Körper nicht wohlgefühlt, berichtet sie im dazugehörigen Interview mit "Stella". "Ich habe Zeit gebraucht, mich daran zu gewöhnen. Ich bin nach dem ersten Lockdown die ganze Zeit in den großen Mänteln meines Ehemanns herumgelaufen, um meinen Bauch zu verstecken." Für einen Fitness-Fan wie sie sei es zunächst ungewohnt gewesen, dass ihr Körper wächst. Inzwischen habe sie sich aber an ihre neue Figur gewöhnt und fühle sich sogar wohl: "Ich habe jetzt einen größeren Po und diese ziemlich tollen Brüste!"