Schauspieler Elliot Page fühlt sich in seinem Körper endlich wohl. Im Zuge seines Transgener-Outings hat er sich die Brüste abnehmen lassen.

Elliot Page (34, "Juno") hat eine "nicht nur lebensverändernde, sondern lebensrettende" Entscheidung getroffen. Der Schauspieler, der sich im Dezember vergangenen Jahres als Transgender geoutet hatte, hat sich operativ die Brüste abnehmen lassen. Zu jenem Zeitpunkt, als er der Öffentlichkeit sein wahres Ich via Social Media präsentierte, erholte er sich von dem Eingriff in Toronto, Kanada. Das erzählte er nun dem amerikanischen "Time"-Magazin, dessen Cover er als erster Transgender zieren darf.

"Ich wollte ein Junge sein"

Durch die Operation sei es dem 34-Jährigen endlich möglich, sich selbst im Spiegel zu erkennen, sagte Page. "Es hat mein Leben komplett verändert." Schon seit Kindestagen an hatte der Schauspieler mit seinem Ich im falschen Körper zu kämpfen. Er erinnerte sich daran, wie er mit neun Jahren seine Haare abschnitt und sich "wie ein Junge fühlte. [...] Ich wollte ein Junge sein. Ich fragte meine Mutter, ob ich eines Tages einer sein könnte."

Als er jedoch bereits mit zehn Jahren zu einem professionellen Schauspieler heranwuchs, "musste ich natürlich auf eine bestimmte Art und Weise aussehen". Page fing an, Perücken zu tragen und ließ sich für Mädchenrollen die Haare schließlich wieder wachsen.

Corona-Isolation als Schlüsselmoment

Durch Filme wie "Juno", "X-Men: The Last Stand" oder "Inception" wurde der gebürtige Kanadier zum gefeierten Hollywoodstar. Wirklich wohl fühlte er sich in der Öffentlichkeit aber nie, wie er nun sagte. Er habe unter Depressionen, Angstzuständen und Panikattacken gelitten und nicht gewusst, "wie ich den Leuten erklären sollte, dass ich mich so unwohl fühle, nur weil ich ein T-Shirt anziehe, das für eine Frau geschnitten ist". Für ihn sei es zu jenem Zeitpunkt erschöpfend gewesen, "einfach nur zu existieren".

Die Corona-Pandemie brachte in gewisser Weise den Wendepunkt. Page erklärte: Er habe in der Isolation viel Zeit gehabt, "um mich auf Dinge zu konzentrieren, die ich in vielerlei Hinsicht unbewusst vermieden habe. Ich war endlich in der Lage, mein Transgender-Sein zu akzeptieren und mich voll und ganz zu dem werden zu lassen, was ich bin." Heute, nach seiner Brust-Abnahme, gebe es für den "The Umbrella Academy"-Star "nichts Schöneres, als sich so zu fühlen, wie ich mich jetzt fühle".