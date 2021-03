Emilia Clarke erzählt in einem Interview, dass ihr schon Spritzen gegen Falten empfohlen wurden, als sie noch nicht einmal 30 Jahre alt war.

Für nicht wenige gehört Emilia Clarke (34, "Game of Thrones") zu den schönsten Frauen der Welt - in Hollywood wurde ihr allerdings schon mit 28 Jahren nahegelegt, mit der Hilfe von Fillern "ihr Gesicht wiederzubekommen". Bei dem Schönheitseingriff wird ein Füllstoff ins Gesicht injiziert, der Falten verschwinden lässt. In einem Interview mit der Zeitschrift "Elle" erklärt Clarke, wie sie auf den Hinweis der Kosmetikerin reagiert hat: "Ich zeigte ihr, wo die Tür ist. Ich sagte wirklich einfach 'Gehen Sie'."

"Ich arbeite in einer Industrie, in der ich mein Gesicht bewegen können muss und ich muss expressiv sein und du kannst Filler nicht abmildern. [...] Man sieht glänzend und merkwürdig aus", meint Clarke. Ob sie sich im Alter nicht doch an solche Beauty-Eingriffe wagen wird, will die Schauspielerin aber auch nicht komplett ausschließen: "Ich sage nicht, dass ich es später nicht wollen werde." Es gefalle ihr allerdings nicht, wie normal solche kosmetischen Eingriffe heutzutage würden.