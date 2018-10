Ende September hat "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke (31) ihren Fans bereits auf Instagram ihre neue Frisur präsentiert: einen frechen Pixie-Cut. Am Donnerstagabend debütierte die britische Schauspielerin in Los Angeles ihren neuen Look auf dem roten Teppich. Sie strahlte förmlich in die Kameras bei der Premiere des HBO-Films "My Dinner with Hervé", in dem ihr "GoT"-Co-Star Peter Dinklage (49) mitspielt. Mit ihrer neuen Frisur und ihrem sexy Outfit zog sie alle Blicke auf sich.

Emilia Clarke trug einen schicken, schwarzen Hosenanzug. Vor allem der tiefe Ausschnitt des langärmeligen Blazers war ein echter Hingucker, da die 31-Jährige auf ein Top darunter verzichtete. Zu dem schwarzen Ensemble kombinierte sie schwarze, offene Schuhe. Goldene Ohrringe, ein Glitzer-Ring und dezentes Make-up rundeten den Look perfekt ab.