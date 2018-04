Am Mittwochabend wurden in Berlin die Jupiter Awards 2018 vergeben. Unter den Preisträgern war unter anderem "Ku'damm 56"-Star Emilia Schüle (25), die als "Beste Darstellerin National" ausgezeichnet wurde. Ihren Preis nahm die Schauspielerin in einem harmonischen, minimalistisch gehaltenen Outfit aus Schwarz und Cremetönen entgegen.

Schüles Look bestand aus einem schwarzen asymmetrisch geschnittenen Top und einem wadenlangen, cremefarbenen Rock mit hohem Beinschlitz. Ihre Füße steckten in eleganten hochhackigen Riemchen-High-Heels in glänzendem Schwarz. Weitere Accessoires waren eine Clutch in Perlmuttfarben und ein weißes Perlenarmband mit Goldverschluss. Das Augen-Make-up war passend zu den dunkelbraunen Haaren der Schauspielerin in goldbraunen Tönen gehalten.