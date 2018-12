Sie verzaubert nicht nur in ihrem neuen Film als magisches Kindermädchen Mary Poppins, Emily Blunt (35, "A Quiet Place") sorgt auch für besondere Momente im Blitzlichtgewitter. Für die Europapremiere von "Mary Poppins' Rückkehr" in der Royal Albert Hall in London wählte sie ein traumhaftes Kleid, das mit seiner saphirblauen Farbe und dem eleganten Seidenstoff zu einem Hingucker wurde - und das, obwohl es sich Ton in Ton mit dem ausgelegten Teppich, auf dem sich die Premierengäste tummelten, paarte. Die bodenlange Robe raffte sich am hochgeschlossenen Ausschnitt und lief an der Taille enganliegend zusammen, was die schlanke Silhouette der Schauspielerin betonte. Auch die langen Ärmel liefen nach einer Raffung an den Schultern schmal geschnitten aus.

Als weitere Hingucker trug die Hollywood-Schönheit funkelnde Statement-Ohrringe, in die ein ebenfalls saphirblau schimmernder Diamant eingearbeitet war, und silberne Ringe. Auf weitere Accessoires verzichtete sie. Bei der Wahl des Make-ups setzte die Schauspielerin auf hellbraunen Lidschatten, der ihre hellblauen Augen betonte, die Lippen hielt sie dagegen in einem dezenten Rosa. Ihre Haare hatte sie sich zum Seitenscheitel frisiert und ließ sie in leichten Wellen über ihren Rücken fallen.