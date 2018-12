Ein glamouröser Auftritt kann so einfach sein: Schauspielerin Emily Blunt (35, "Der Teufel trägt Prada"), deren neuer Film "Mary Poppins' Rückkehr" gerade auf der Kinoleinwand begeistert, machte es in New York vor. Für einen Besuch in der Talkshow "Good Morning America" trug sie ein hautenges Etuikleid in Grün von dem Label Lela Rose. Besonderes Highlight waren die goldenen Knöpfe am Ärmel sowie die Textur des Stoffes, der sich bei genauerem Hinsehen als elegantes Muster entpuppte.

Zum grünen Midi-Kleid hatte Emily Blunt silberfarbene Riemchenpumps kombiniert. Ihre blonden Haare fielen ihr offen über die Schultern und verliehen dem Look eine lässige Note. Ein zartes Make-up rundete den Auftritt ab.