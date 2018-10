"Bones"-Star Emily Deschanel (41) glänzte am Donnerstag in einem roten Neckholder-Chiffon-Kleid auf der "Farm Sanctuary on the Hudson"-Gala in New York City. Die schulterfreie Robe setzte nicht nur die Arme der Schauspielerin in Szene, auch ein wenig Bein zeigte die 41-Jährige in dem Outfit.

Zu dem eleganten Kleid kombinierte sie einen Gürtel und eine Clutch in Orange. Mit dunklen, gemusterten Pumps setzte Deschanel ein weiteres Highlight. Passend zur Robe hatte die Schauspielerin ihre Lippen mit einem kräftigen Rot-Ton betont. Hängeohrringe, ebenfalls in Rot, kamen unter ihren dunklen Haaren zum Vorschein, die die 41-Jährige offen aus dem Seitenscheitel über die Schultern fallen ließ.