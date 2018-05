Für die Premiere ihres neuen Films "In Darkness" entschied sich Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski (26, "We Are Your Friends") für eine Komposition mit leuchtendem Gelb. Der leger um die Hüften geschwungene, bananenfarbene Wickelrock gewährte sexy Beinfreiheit. Dazu kombinierte sie ein enganliegendes, schulterfreies Top in Beige mit schwarzen Punkten als Eyecatcher.

Der lockere Strandlook wurde durch das offen getragene Haar, den bis auf einen Perlenring fehlenden Schmuck und die hellbraunen Riemchensandalen verstärkt. Um das Outfit für den Gala-Auftritt auf dem roten Teppich anzupassen, legte das Model ein aufwendiges Make-up auf. Ratajkowski betonte hierfür deutlich ihre Wangenknochen mit Rouge und ihre dunklen Augen mit Smokey Eyes. Ein bronzefarbener Lippenstift rundete den Look ab.