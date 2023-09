Schauspielstar Emma Corrin kam zu den Filmfestspielen von Venedig ohne Hose. Auch die Frisur war eine Überraschung.

Emma Corrin (27) hat bei den Filmfestspielen von Venedig einen luftigen Look von Miu Miu gezeigt. Der Schauspielstar verzichtete bei der Veranstaltung "Miu Miu Women's Tales" auf eine Hose und trug stattdessen einen winzigen Slip. Das Outfit bestand aus einer grünen, zugeknöpften Strickjacke und einem weißen Top sowie dem kurzen Höschen im gleichen Grünton, einer hauchdünnen schwarzen Strumpfhose und braunen Oxfords. Als Accessoires kamen eine schwarze Lederhandtasche von Miu Miu und eine verspiegelte Sonnenbrille zum Einsatz.

Emma Corrin zeigt Kurzhaarschnitt

Überraschend war auch die Frisur: Emma Corrin zeigte sich mit raspelkurzen Haaren. Der "The Crown"-Star trug in letzter Zeit bereits kurze Haare, ging nun aber mit dem extremen Kurzhaarschnitt noch einen Schritt weiter.

International bekannt wurde Emma Corrin im Jahr 2020 durch die Rolle der Prinzessin Diana in der Netflix-Serie "The Crown". Corrin erhielt dafür einen Golden Globe Award. Es folgten unter anderem Rollen in den Spielfilmen "Lady Chatterleys Liebhaber" und "Der Liebhaber meines Mannes". Der Jungstar identifiziert sich seit 2021 als nichtbinär.

Viele Promis setzen auf unten ohne

Emma Corrin ist unterdessen nicht der einzige Promi, der derzeit nur auf eine dünne Strumpfhose als Beinbekleidung setzt. Zahlreiche Stars tragen seit Herbst 2022 den "nackten" Look: Reality-TV-Star und Unternehmerin Kylie Jenner (26) beispielsweise besuchte die Loewe Paris Fashion Week Show in weißer Unterwäsche und Strumpfhose. Ihre Schwester, Topmodel Kendall Jenner (27), lief im November 2022 US-Medienberichten zufolge ohne Hosen durch Los Angeles. Ihre Modelkollegin Bella Hadid (26) wurde vergangenen Herbst angeblich ebenfalls nur in Boxershorts auf der Straße fotografiert, und Rapper Lil Nas X (24) trug bei der berühmten Met Gala im Mai in New York nur einen Metallic-String.