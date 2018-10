US-Schauspielerin Emma Roberts (27, "Wir sind die Millers") hat für Aufsehen gesorgt, als sie am Dienstag bei der "In A Relationship"-Premiere in West Hollywood über den roten Teppich lief. Die 27-Jährige präsentierte ein enganliegendes, bodenlanges Abendkleid von Markarian. Die ärmellose, tief ausgeschnittene Robe fiel in einem geraden Schnitt Richtung Boden. Das schimmernde Paillettenkleid bestach zudem durch ein burgunderfarbenes Samtband, das um die Taille der Schauspielerin lief und in der Mitte zu einer Schleife gebunden war.

Passend dazu trug Emma Roberts rote, spitze Pumps. Hängeohrringe in Grün rundeten den Look ab. Ein Hauch Rouge, dunkles Augen-Make-up und ein dunkelroter Lippenstift setzten weitere Farb-Akzente. Ihre blonden, schulterlangen Haare hatte die Schauspielerin aus dem Seitenscheitel heraus zu einer Welle gestylt und auf der anderen Seite hinter ihr Ohr gesteckt.