Es braucht nicht viel, um einen gelungenen Auftritt hinzulegen. Emma Roberts (27, "Wir sind die Millers") hat dies auf der alljährlichen TrevorLIVE Gala am Sonntag bewiesen. Die Schauspielerin erschien zu dem Event in Los Angeles in einer bodenlangen, feuerroten Robe, die sie lediglich mit einem breiten Taillengürtel aus schwarzem Glattleder aufpeppte. Ansonsten sprach das hochgeschlossene und langärmlige Volantkleid für sich.

Unterstützt wurde Roberts' Gala-Look von langen Diamant-Ohrringen und einem ebenso funkelnden Ring. Das schwarze Leder des Gürtels fand sich außerdem in einer kleinen Handtasche wieder, die mit bunten Applikationen versehen war. Lippen und Nägel der Schauspielerin strahlten passend zum Kleid in sinnlichem Rot. Ihren neuen Bob-Haarschnitt hatte die 27-Jährige am Abend offen hinter die Ohren gestylt.