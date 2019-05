Schauspielerin Emma Stone (30, "La La Land") zeigte sich auf der Met Gala in New York in einem eleganten Look. Im silbrig schimmernden Pailletten-Jumpsuit von Louis Vuitton strahlte sie an der Seite von Freund Dave McCary (33). Das Oberteil des Outfits war tief ausgeschnitten. Auffallend war auch der enge Gürtel, der ihre Taille trotz des weiten Asymmetrie-Looks betonte und eine quadratische Schnalle in Gold besaß.

Sie ergänzte ihren Look mit ebenfalls goldenen Pumps und farblich passendem Arm- und Ohrschmuck in Perlenoptik. Zusätzlich hatte Stone ein besonderes Make-up aufgetragen. Neben einem dunkelroten Lippenstift hatte sie als auffälligen Augenschmuck eine Reihe aus funkelnden Steinen auf die Lider aufgesetzt. Abgerundet wurde ihr Outfit durch einen dunkelroten Nagellack, ihre langen Locken trug sie offen als Wasserwelle über die linke Schulter gelegt.