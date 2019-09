Ein echter Hingucker war sie! Ob Schauspielerin Gwendoline Christie (40) sich damit allerdings auch einen Gefallen getan hat, ist fraglich. Denn die Britin erschien in einer besonders eigenartigen Robe von Gucci zu den Emmy Awards, die am Sonntag in Los Angeles verliehen wurden. Sie selbst war für ihre Rolle der Brienne von Tarth in der Serie "Game of Thrones" nominiert. Ihr Auftritt auf dem roten Teppich kam allerdings eher einer Jesus-Parodie gleich, befanden zumindest die Social-Media-Kommentatoren.

Das cremefarbene und rote, bodenlange Satinkleid war verziert mit Goldstickereien, Pailletten, Perlen und Löwenköpfen aus Metall. Zu der wallenden Robe in Mittelalter-Ästhetik kombinierte Christie goldene High-Heel-Sandalen aus Leder und dramatische Ohrringe aus Altgold. Ihre mittellangen blonden Haare waren im Wet-Look frisiert.

"Ich freue mich sehr darauf, an dem Kult teilzunehmen, den Gwendoline Christie damit beginnt", scherzte eine Userin. Eine weitere prophezeite: "Wenn Gwendoline Christies Emmy-Look nicht auf einer Gebetskerze landet und am Ende der Emmys online verkauft wird..." Ein anderer brachte es so auf den Punkt: "Gott ist angekommen." Ob das nun ironisch gemeint ist oder nicht, bleibt dem Betrachter überlassen, in jedem Fall findet eine Followerin: "Ich liebe es, dass Gwendoline Christie wie Jesus gekleidet ist. Wir verdienen sie wirklich nicht."