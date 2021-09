In Los Angeles wurden zum 73. Mal die Emmy Awards verliehen. Zu den großen Gewinnern gehört der Streamingdienst Netflix, der insgesamt 44 der begehrten Trophäen einheimsen konnte. Mit jeweils elf Preisen wurden die Serien "The Crown" und "Das Damengambit" ausgezeichnet. Vor allem die Reihe über das britische Königshaus triumphierte in den Schauspiel-Kategorien.

Olivia Colman und Josh O'Connor, die in der Serie Queen Elizabeth II. und ihren Sohn Charles spielen, gewannen den Preis als beste weibliche und männliche Schauspieler. Der britische Schauspieler Tobias Menzies, der in "The Crown" Prinz Philip verkörpert, triumphierte als bester Nebendarsteller. Beste Nebendarstellerin wurde Gillian Anderson in ihrer Rolle als Premierministerin Margaret Thatcher.

Für Kritik sorgte die Tatsache, dass trotz diverser Nominierungen, in den Hauptkategorien nur weiße Schauspielerinnen und Schauspieler ausgezeichnet wurden. Unter dem Hashtag #EmmysSoWhite machten Fans auf Twitter ihrem Unmut Luft.