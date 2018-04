Da kann man in Deutschland momentan nur neidisch nach Hollywood blicken. Denn in Los Angeles herrschen das ganze Jahr angenehme Temperaturen um die 20 Grad. Wohl ein Grund für "Fuller House"-Star Eva LaRue (51) in ihrem gelben Mini-Dress sommerliches Feeling zu versprühen. Die brünette Schönheit erschien zu einer Gala in einem zitronengelben Neckholder-Kleid, das perfekt zu ihrem gebräunten Teint passte.

Passend dazu trug sie weiße High-Heel-Sandalen, die mit Nieten besetzt waren. An ihrem rechten Handgelenk stach ein orangenes Armband leuchtend hervor. Am anderen Arm trug sie hingegen schlichte goldene Armreifen, die zu ihrer Kette sowie den Perlen-Ohrringen passten. Außerdem hatte die Schauspielerin eine graue Baguette-Tasche mit dabei, die sie sich locker über die Schultern gehängt hatte. Die Augen waren mit einem silbergrauen Lidschatten geschminkt, die Lippen mit einem hellen Gloss versehen. Die Haare fielen LaRue in sanften Hollywood-Waves über die Schultern.