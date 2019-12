Sie sind seit Jahren beste Freunde: Schauspielerin Eva Longoria (44, "Desperate Housewives") und Sänger Ricky Martin (47, "Livin' La Vida Loca") zeigten sich am Donnerstag gemeinsam auf dem roten Teppich der Global Gift Gala in Miami. Während Longoria ein glamouröses Outfit in Schwarz wählte, setzte Ricky Martin auf etwas mehr Farbe.

Longorias hochgeschlossenes, dreiviertellanges Kleid mit langen Ärmeln wurde durch den funkelnden Stoff und einen tiefen Rückenausschnitt zum Hingucker. Zu der Glitzer-Robe kombinierte sie schwarze Riemchenpumps. Ihre Haare hatte sie sich im Sleek-Style zu einem Pferdeschwanz frisiert. Zu dem glamourösen Kleid wählte sie ein ebenso auffallendes Make-up, bestehend aus hellbraunem Glitzerlidschatten, verlängerten Wimpern und schimmerndem Lipgloss. Schwarze Nägel an Händen und Füßen und kleine Silber-Ohrstecker rundeten den Look ab.

Man trägt Farbe

Ricky Martin wählte für das Gala-Event einen burgunderfarbenen Anzug. Unter dem Jackett trug er ein weißes Hemd mit leichtem Farbmuster, das er am Kragen offenließ. Zu seinem Outfit kombinierte der bärtige Sänger braune Halbschuhe.

Die beiden sammelten bei der Gala Spenden für ihre Organisationen "The Eva Longoria Foundation" und "The Ricky Martin Foundation" und bekamen dabei Unterstützung von ihren Liebsten: Eva Longoria kam in Begleitung ihres Ehemannes José Bastón (51), Ricky Martin zeigte sich auf der Gala mit Ehemann Jwan Yosef (35).