Während in Deutschland und anderen Ländern Europas über Burka- und Kopftuchverbote gestritten wird, boomt in China gerade eine andere Methode der Vermummung. Der sogenannte "Facekini" entspringt keinem sexuellen Fetisch-Porno, sondern ist ein Kleidungsstück, das vornehmlich am Strand oder beim Sonnenbaden getragen wird. Ähnlich einer Sturmhaube wird die Synthetik-Maske über den Kopf gezogen. Nur für den Mund, die Nase und die Augen bleiben ein paar kleine Öffnungen. Je nach Modell bedeckt der "Facekini" zudem auch Hals, Nacken und Teile der Brust. Seit einigen Jahren gibt es das Kleidungsstück mittlerweile in China – und mittlerweile scheint das Geschäft zu florieren.

In China gibt es jetzt den Facekini und ich für mich sieht’s aus wie ein Fetischporno am Badestrand. pic.twitter.com/tthq21GnnH — Dr. Naupe_Rimmersatt M.D. Ph.D. (@PatSnowpaw) August 13, 2018

Andere Länder, andere Sitten: Helle Haut als Schönheitsideal

In vielen asiatischen Ländern gilt weiße Haut nämlich als Schönheitsideal. Während viele (Nord-)Europäer im Urlaub oder an Sommertagen versuchen, möglichst viel Sonne und damit Bräune abzukriegen, gilt gebräunte Haut in vielen Teilen Asiens nicht als hübsch. Seit Jahrhunderten ist weiße Haut ein Zeichen von Wohlstand. Der Hintergrund: Feldarbeiter oder Bauarbeiter, die der Sonne ständig ausgesetzt sind, werden schnell braun. Reiche, wohlhabende Menschen, die viel Zeit in ihren Häusern verbringen und gegebenenfalls sogar Bedienstete für die Gartenarbeit und dergleichen anstellen, bleiben heller.

Den Facekini gibt's in vielen verschiedenen Varianten

Das Schönheitsideal weißer Haut ist ein gigantischer Wirtschaftszweig. In Thailand werden in jeder Apotheke teils sehr teure Mittel zur Aufhellung der Haut verkauft. Ein Facekini wird auf der Seite facekini.com für 18 Dollar verkauft. Verschickt wird in fast alle Länder der Erde. Von USA-Flaggen über Tarnmuster bis hin zu kunstvollen Blumenmustern – auch die angebotenen Designs sind vielseitig. Es gibt verschiedene Größen und eine Garantie, dass 99,8 Prozent aller UVA- und UVB-Strahlen geblockt werden. Allein das Online-Versandhaus Alibaba soll im Juni diesen Jahres über 40.000 Facekinis verkauft haben.

Chinese women model the sixth-generation “facekini” designs on a beach in Qingdao City. pic.twitter.com/g5i0CX9t7E — SERIOUSLY STRANGE (@SeriousStrange) October 22, 2016

Der Facekini erfüllt übrigens auch noch andere Funktionen. Er soll vor gefährlichen Quallen oder Smog schützen.