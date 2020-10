Königin Letizia (li.) und Königin Máxima in ihren roten Looks

Königin Máxima der Niederlande und Königin Letizia von Spanien haben mit einem roten Komplett-Look alle Blicke auf sich gezogen.

Zwei royale Damen bringen Farbe in den Herbst: Königin Máxima der Niederlande (49) und Königin Letizia von Spanien (48) haben sich bei öffentlichen Auftritten in zwei roten Outfits gezeigt und diese gekonnt mit roten Accessoires kombiniert.

Königin Máxima besuchte am vergangenen Mittwoch die "Mehr Musik im Klassenzimmer"-Veranstaltung in Utrecht. Sie trug dabei ein Midi-Kleid in fließendem Stoff und einem Bund an der Taille. Darüber kombinierte sie einen mit weißen Blumen bestickten Mantel und komplettierte ihren Look mit Lederstiefeln mit Absatz und hohem Schaft. Eine rote Handtasche und Statement-Ohrringe in einer Schlangenform komplettierten den extravaganten Look. Ihre Haare hatte sich der Royal zu einem lockeren Pferdeschwanz frisiert.

Königin Letizia besuchte an diesem Donnerstag das Kulturzentrum in Madrid. Sie trug einen eleganten Hosenanzug, dessen bodenlange Hose durch einen kleinen Schlitz am Saum ins Auge stach. Unter dem Blazer lugte ein offenbar eingearbeitetes Oberteil hervor. Zu ihrem Outfit kombinierte die Königin von Spanien spitze Pumps und eine Leder-Clutch in Kroko-Optik, beides ebenfalls in Rot. Ihre Haare trug sie im Mittelscheitel offen über die Schultern.