Zendaya (22, "Something New") hat ihrem Faible für außergewöhnliche Looks auch bei der gestrigen Filmpremiere von "Spider-Man: Far From Home" in Los Angeles alle Ehre gemacht. Die junge Sängerin und Schauspielerin meisterte das Blitzlichtgewitter in einem glamourösen Paillettenkleid mit tiefem Rückenausschnitt und stahl damit einigen ihrer Schauspiel-Kollegen die Show.

Die zarten Spaghetti-Träger sowie die freizügigen Cut-Outs an den Seiten des roten Tops brachten die schlanke Figur der 22-Jährigen zur Geltung. Der schwarze Rock mit asymmetrischem Saum enthüllte zudem die spitzen Glitzer-Pumps, die für weiteren Glamour sorgten. Ihre brünette Mähne trug Zendaya glatt und legte sie hinter die Schultern. Ein paar schlichte Ohrstecker sowie passendes Make-up mit Fokus auf den Augen perfektionierten den sensationellen Look.

In der kommenden Fortsetzung von "Spider-Man: Homecoming" wird Zendaya an der Seite von Tom Holland (23, "The Impossible") alias Spider-Man erneut die Rolle der Michelle Jones verkörpern.