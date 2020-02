Das Styling soll auf den Punkt, aber dennoch lässig aussehen? Qualitativ hochwertige Fashion-Basics sind die Lösung. Welche das - neben einer perfekt sitzenden Bluejeans - sind, und wie Frau sie richtig kombiniert, wird hier erklärt. Denn mit diesen klassischen Basics lässt sich garantiert zu jeder Jahreszeit ein stilvoller Look kreieren.

Das weiße Shirt

Das schlichteste aller Basics: das weiße Kurzarmshirt aus Baumwolle. Egal, ob zum Blazer, zur Jeans oder zum Plissee-Rock, dieses Teil ist immer eine sichere Kombi. Was die Passform angeht, so bevorzugen die meisten Frauen einen geraden Schnitt mit Rundhalsausschnitt. Was jedoch wichtig ist, ist die Qualität - das weiße Shirt sollte hochwertig verarbeitet und aus 100 Prozent Baumwolle sein.

Die Hemdbluse

Ob als Kontrast zu wilden Mustern oder zur Boyfriend-Jeans im Used-Look: Die Hemdbluse aus Baumwolle eignet sich perfekt, um unruhigen Looks eine klassische Note zu verleihen. Dabei sollte Frau unbedingt auf altbewährte Farben wie Weiß, Hellblau oder Rosa setzen. Die Hemdbluse lässt sich hervorragend mit anderen Basic-Stücken kombinieren und ist eine tolle Ergänzung zu markanten Key-Pieces, die im Fokus stehen.

Der Blazer

Blazer sind der modische Klassiker schlechthin, denn sie sind gleichermaßen elegant und casual. Stilikonen setzen dabei immer auf die traditionellen Blazerfarben Schwarz, Camel oder Navyblau. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass der Blazer vor allem an den Schultern perfekt sitzt und der Schnitt zur Figur passt. Und ganz wichtig: Damit der Blazer seine Wirkung nicht verfehlt, sollte er aus hochwertigem Material wie etwa Schurwolle gefertigt sein.

Das kleine Schwarze

Noch ein Klassiker, der in keinem Kleiderschrank fehlen sollte: das kleine Schwarze, einst revolutioniert durch Coco Chanel. Es ist quasi das Pendant zum Herrenanzug und - bis auf Hochzeiten - zu jedem Anlass ein absolut stilsicherer Begleiter.

Eine Styling-Regel sollte Frau beim Tragen aber beachten: Je kürzer das Kleid, desto länger müssen die Ärmel sein. Was den Schnitt angeht, so ist man mit der A-Linie immer gut beraten. Für den Business-Look eignen sich eher Etuikleider in Schwarz, die sich bestens mit einem schmalen Taillengürtel und Pumps kombinieren lassen.

Das Ringelshirt

Auch mit dem Ringelshirt, übrigens ebenfalls von Coco Chanel salonfähig gemacht, kann Frau nichts falsch machen. Es ist zwar durch und durch casual, dennoch schwingt eine gewisse Eleganz mit. Selbst Herzogin Kate (38) hat sich das beim Styling schon des Öfteren zunutze gemacht und das maritime Basic bei öffentlichen Terminen gekonnt in Szene gesetzt.