Bereit für ein Outdoor-Abenteuer im Van? Die besten Camping-Outfits für Frauen - stilvolle und funktionale Kleidung für jede Situation.

Erfahrene Abenteurerin oder Camping-Neuling - mit den richtigen Camping-Outfits kann jede Frau beim Outdoor-Urlaub im Van modisch glänzen. Beim Packen sollte man natürlich immer die jeweiligen Gegebenheiten der Destination einbeziehen. Denn in Schweden oder Norwegen herrschen anderen Temperaturen und Wetterbedingungen als in Portugal oder Spanien. Aber egal, ob der Vanlife-Trip in den Wald, ans Seeufer oder an den Sandstrand führt: Hier sind einige Kleidungsstücke, mit denen Camping-Liebhaberinnen für jede Reise bestens ausgestattet sind.

Vielseitige Outdoor-Kleidung

Am besten packt man vielseitige Kleidung ein. Diese leistet sowohl auf Wanderungen als auch bei anderen Aktivitäten wie Klettern, Bootfahren, Angeln oder Sonnenbaden gute Dienste. Auf der Packliste sollten daher unbedingt bequeme Trail-Hosen, Shorts und T-Shirts stehen. Damit ist man auf alle Outdoor-Abenteuer vorbereitet.

Funktionelle Sportkleidung

Trainingskleidung ist ein absolutes Muss für aktive Camperinnen. Denn schließlich verbringt man beim Campen die meisten Zeit draußen in der Natur. Dadurch hat man unendlich viele Möglichkeiten, den Körper zu bewegen - sei es bei einer morgendlichen Lauf- oder Yoga-Runde. Wer auf der Suche nach einem angesagten Camping-Look ist, sollte stylische Yoga-Activewear im Outdoor-Urlaub dabeihaben.

Kuschelige Schichten für den frühen Morgen

Einige kuschelige Schichten sollten sich ebenfalls unbedingt im Gepäck befinden. Damit übersteht man die kühlen Morgenstunden und kann es sich auf dem Campingplatz gemütlich machen. Kapuzenpullover, Flanellhemden und isolierte Daunenjacken sind perfekt, um sich auch bei kühleren Temperaturen warmzuhalten. Vergessen sollte man zudem auf keinen Fall wärmende Extras wie Socken und dickere Hosen, die vor der Kälte schützen.

Praktische Schuhwahl

Egal, ob man als Vanlife-Anhänger gerne wandern geht oder nicht, ein festes und wasserdichtes Paar Schuhe mit gutem Profil sollte sich unter den Gepäckstücken befinden. Für zwischendurch und auf dem Campingplatz sind bequeme Sandalen oder Slipper ideal.

Sonnenschutz

Auf keinen Fall sollte man zusätzlich zur Sonnencreme den passenden Sonnenschutz vernachlässigen. Ein Sonnenhut oder ein stylisches Cap, sowie eine Sonnenbrille sind nicht nur Accessoires, die man mit Camping assoziiert, sie schützen zudem vor schädlichen UV-Strahlen.

Mit gut durchdachten Camping-Outfits kann man den Outdoor-Urlaub genießen, ohne dabei auf seinen persönlichen Stil und aktuelle Trends zu verzichten.