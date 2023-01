Welche Modetrends erwarten uns 2023? Diese Frage beantwortet sich meist schon zu Beginn des Jahres auf der Fashion Week. Welche Trends sich diese Woche in Berlin abzeichnen und welche Looks sich auch für den Alltag lohnen.

Die Modetrends erfinden sich jedes Jahr neu, die Locations, in denen sie präsentiert werden, ändern sich dagegen kaum: Auch 2023 findet die deutsche Fashion Week in Berlin statt, allerdings nicht mehr hauptsächlich im Osten der Stadt, sondern in Charlottenburg. Vom 16. bis zum 21. Januar können Modebegeisterte auf den Laufstegen und in den Messehallen sehen, was uns in diesem Jahr modetechnisch erwartet. Und auch wenn oft Ausgefallenes und nicht immer Tragbares dabei ist, zeichnen sich doch auch dieses Mal wieder Trends ab, die man im Alltag prima mit Teilen aus dem eigenen Kleiderschrank kombinieren kann.

Oversize und aufregende Farben: Das liegt 2023 im Trend

Affiliate Link -20% EDITED Mantel 'Jutta' beige Jetzt shoppen 119,00 € 149,00 €

In diesem Jahr sind das, soweit nach dem ersten Tag der Fashion Week Berlin erkenntlich, vor allem Trends, die Spaß machen und Lebendigkeit versprühen: Oversize-Kleider, -Jacken und Co. sowie Hingucker-Farben sorgen für gute Laune und spannende Looks und finden sich auch auf den Laufstegen der Modewoche wieder. Das Tolle: Diese Trends sind auch im Alltag tragbar. Ein Oversize-Kleid ist beispielsweise im Winter 2023 angesagt in Kombination mit (Leder-)Leggings und Boots. Auch ein Oversize-Wintermantel liegt diese Saison im Trend und macht sich zum einen toll zum genannten Look oder auch in Kombination mit einer Casual Jeans. Plus: Übergroße Jacken kaschieren einen warmen Zwiebellook besonders gut und lassen viel Platz für kuschelige Schichten an kalten Tagen. In einer knalligen Farbe sorgt der lässige Mantel für den doppelten Hingucker-Effekt.

Pariser Chic

Affiliate Link Six Baskenmütze goldgelb Jetzt shoppen 14,99 € 14,99 €

Ein anderer erkennbarer Trend ist – passend zur beliebten Netflix-Serie "Emily in Paris" – der Pariser Chic: Streifen, Eleganz und beispielsweise die typische Baskenmütze in neuen Varianten sind derzeit wieder besonders angesagt. Besonders spannend werden die Looks, wenn die schickeren Elemente mit lässigeren kombiniert werden. Coole Sneaker oder eben Oversized-Elemente machen sich im Gesamtlook gut.

Immer im Trend: Nachhaltigkeit

Affiliate Link A LOT LESS Kleid 'Helena' grün Jetzt shoppen 59,90 € 59,90 €

Kein richtiger Trend, aber ein Thema, das auch die Fashion Week Berlin 2023 verstärkt aufgreift, ist Nachhaltigkeit in der Mode. Fair und nachhaltig produzierte Designs werden immer wichtiger – und folgerichtig beliebter: ob vegane Handtaschen, vegane Sneaker, oder, oder, oder. Die Bandbreite und die Auswahl wird immer größer.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.