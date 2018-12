In ihrem neuen Film "Die Berufung - Ihr Kampf für Gerechtigkeit" spielt Felicity Jones (35, "Rogue One - A Star Wars Story") die US-Juristin Ruth Bader Ginsburg (85). Während sie in der Biografie eher in damenhaften Kostümen zu sehen ist, bezauberte die Schauspielerin bei einem Special-Screening in New York in einem nudefarbenen trägerlosen Ballkleid aus Tüll. Der transparente Stoff, der in einem gerafften Rock mündete, sorgte für viel Glamour auf dem roten Teppich.

Ihre dunkelbraunen Haare hatte Jones dazu locker hochgesteckt, an ihren Ohren und ihrer Hand funkelten Diamanten. Das Make-up - bestehend aus kupferfarbenen Lidschatten, Mascara und einem leuchtend roten Lippenstift - rundete den Look ab.