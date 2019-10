Look des Tages

In Gold auf den roten Teppich: Felicity Jones (35, "Rogue One: A Star Wars Story) erschien zum London Film Festival in einem eleganten One-Shoulder-Kleid von Oscar de la Renta, das in den Farben Schwarz und Gold glitzerte. Besonderer Hingucker war der voluminöse Faltenrock, der bis zum Boden reichte. Ein schwarzes Samtband mit Schleife setzte ihre schmale Taille in Szene.

Zum funkelnden Outfit kombinierte die Schauspielerin schwarze Peeptoes, die unter dem auffälligen Kleid hervorblitzten. Beim Schmuck hielt sich die 35-Jährige zurück und griff lediglich auf einen Ring und dezente Ohrringe zurück. Ihre brünetten Locken hatte Jones zu einem eleganten Dutt hochgesteckt. Ihren rosafarbenen Teint betonte sie mit einem glamourösen Make-up: Smokey Eyes und ein nudefarbener Lippenstift rundeten den schimmernden Look ab.