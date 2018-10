Erinnert Sie dieser Fendi-Schal an etwas? Vielleicht der mit Pelzbesatz und in einer anderen Farbe? Mehrere Twitter-user sehen in diesem Schal eine Vagina. Sie twittern Kommentare wie: "Fendi hat eine 750-Dollar-Vagina für den Nacken im Programm" oder "Das ist jetzt eher so .... öööhm." Die Ähnlichkeit mit einer Vagina werde noch größer, wenn man das Foto des Schals auf den Kopf stelle, kommentiert eine Frau. Andere erkennen in dem rosa Accessoire eine Anspielung auf das Gemälde "Metropolis" von Otto Dix aus dem Jahr 1927. "Und nun können wir über Plagiate reden und nicht mehr über einen anzüglichen Scherz. Gern geschehen!" schreibt eine Frau. Laut der britischen Seite "mirror.co.uk" wollte sich Fendi auf ihre Anfrage hin nicht zu den Kommentaren äußern. Im deutschen Onlineshop von Fendi ist der Schal zwar zu finden, allerdings nicht in der Farbe, die die Assoziation mit einer Vagina am stärksten hervorruft.