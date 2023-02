Beim Festival della Canzone Italiana in San Remo wird der beste Song Italiens gesucht. Aber eigentlich ist die einwöchige Veranstaltung eine luxuriöse Fashionweek mit viel Glamour – und einem Skandal. Von Marcus Luft

Ende vergangener Woche startete in New York die Fashionweek mit den Trends für Herbst und Winter. Am Freitagabend zeigte der Designer Hedi Slimane in einem Pariser Nachtclub seine Kollektion der Marke Celine. So gesehen war also modisch in den letzten Tagen einiges los. Doch die schillerndste Modenschau fand in in einer Kleinstadt mit knapp 55.000 Einwohner im Nordwesten Italiens statt: San Remo war knapp eine Woche lang der stylishste Ort der Welt.