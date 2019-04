An den vergangenen beiden Wochenenden pilgerten wieder tausende Fashion- und Musikfans nach Kalifornien, um mit dem Coachella die Festival-Saison 2019 einzuläuten. Die internationale Modesuchmaschine Lyst hat im Rahmen dessen einen Blick auf die Stars und Influencer geworfen: Diese Festival-Trends und Must-haves kann man sich von den Stars und Sternchen für den Musik-Sommer abgucken.

Billie Eilish setzt die Trends

Die erst 17 Jahre alte Sängerin Billie Eilish war auf dem Coachella Festival nicht nur für Musik zuständig, sondern setzte mit ihrem ungewöhnlichen Modestil auch maßgeblich Trends. So war laut Lyst beispielsweise die Marke Louis Vuitton auf dem Musikevent allgegenwärtig - Billie Eilish trug unter anderem bei ihrem Treffen mit Justin Bieber einen Zweiteiler des Labels mit dem ikonischen Logo. Dadurch habe sie - gemeinsam mit anderen Musikerinnen wie Cardi B, die auf der Bühne eine Jacke des französischen Traditionslabels trug - bei den Internetnutzern für eine 75 Prozent höhere Nachfrage nach Louis-Vuitton-Artikeln gesorgt.

Weitere beliebte Marken unter den Festival-Besuchern waren Chanel und Ganni. Aber auch preiswertere Labels haben im Festival-Modezyklus ihren festen Platz. So wurde Hailey Bieber in Vans gesichtet, Jaden Smith mit Sneakern von New Balance, Billie Eilish in Nike sowie Alessandra Ambrosio und Gigi Hadid in Mango.

Diese Deutschen sind echte Style-Vorbilder

Als deutsche Promis mit dem größten Style-Einfluss dürfen sich laut der Analyse von Lyst Influencerin Caro Daur und Model Lena Gercke geehrt fühlen. So wurde mit dem Start des Coachella Festivals vermehrt nach Maxi-Kleidern gesucht, was wohl offensichtlich mit dem Edel-Hippie-Look von Caro Daur zusammenhing. Sie besuchte das legendäre Event am ersten Wochenende in einem schicken schulterfreien Maxi-Kleid von Chloe und begeisterte damit die Fashion-Experten. Lena Gercke hingegen sorgte mit ihrer Kombination aus einem roten Kleid mit weißen Cowboy-Stiefeln für eine gesteigerte Nachfrage nach den Schuhen aus dem Wilden Westen.

Die wichtigsten Festival-Trends 2019

Neben Louis Vuitton, Maxi-Kleidern und Cowboystiefeln herrscht in dieser Festival-Saison wohl aber vor allem ein großer Trend: Batik. Nachdem unter anderem Justin Bieber, Gigi Hadid, A$AP Rocky und Virgil Abloh in gebatikten Klamotten über die Festivalwiese flanierten, stiegen die Suchanfragen nach solchen Kleidungsstücken laut Lyst rasant an. Ein weiteres absolutes Muss für alle Festival-Gänger: Katy Perry und Winnie Harlow sorgten für ein Neon-Comeback. Wer es schlichter mag, kann auf All-White zurückgreifen.