Wer zu einer Feier eingeladen wird und seine Kinder dorthin mitnimmt, steht oft vor der Frage: Was ziehe ich ihnen an? Wir haben Ideen für festliche Kindermode.

Sie wollen mit Ihren Kindern auf eine Feierlichkeit gehen und denken gerade darüber nach, was Sie ihnen anziehen sollen? Wir haben Ideen für Kinder verschiedenen Alters und Geschlechts und geben weitere Tipps, die dabei helfen, die Kleinen für feierliche Anlässe einzukleiden.

Festliche Kindermode: Jungs

Anzug im Mini-Format

Sollte es gemeinsam mit Ihren Kindern auf eine Hochzeit gehen, darf es ruhig elegant sein: Babys oder Kleinkinder können etwa einen Body oder ein T-Shirt mit Krawatten- oder Fliegenaufdruck tragen. So drückt nichts, alles fühlt sich wie gewohnt an – aber es wirkt direkt schicker. Eine schlichte, elegantere Strickjacke in gedeckten Farben sowie eine gemütliche Stoffhose machen den niedlichen, aber schicken Look komplett. Festliche Kindermode für ältere Jungs kann dagegen ruhig aus einem weißen Hemd, einem Sakko und/oder einer Weste, einer Stoffhose und schicken Schuhen, ruhig Sneakern, bestehen. Oft kann man das Ganze auch in einem praktischen Set kaufen. Fliege und Krawatte mögen manche Jungs sehr gern, weil sie sich damit besonders groß und schon ein bisschen erwachsen fühlen. Wenn sie das nicht mögen oder möchten, sollte das auch kein Muss sein.

Affiliate Link Paul Malone Kinderanzug Anzug für Jungs 6tlg Jetzt shoppen 64,90 €

Festlicher Casual-Look

Wenn es auf einen weniger förmlichen Anlass geht, können sich die Kleinen aber ruhig in etwas weniger elegante Kleidung hüllen. Eine schicke Jeans, die auch ruhig farbig sein darf, ein schlichtes Hemd oder auch ein Rollkragenpullover (je nach Wetter) und saubere Sneaker oder Boots reichen schon aus. Das Gute daran: Diese Kleidung kann immer wieder getragen werden und ist keine einmalige Investition – und wie oft geht man schon mit Kindern zu größeren Feierlichkeiten, bei denen das Outfit festlich sein sollte?

Festliche Kindermode: Mädchen

Festliche Kleider

Was bei Jungs der Anzug ist, ist bei Mädchen oft das Kleid (wobei Mode natürlich kein Geschlecht hat): Es wirkt direkt sehr schick und man kann damit bei einem Anlass, bei dem es festlicher Kindermode bedarf, nichts falsch machen – sofern sich Ihr Kind darin wohl fühlt. Kleider für Kinder sind aber meist bequem und unkompliziert. Es sollte nichts drücken oder kneifen, sondern locker sitzen und aus einem angenehmen Stoff bestehen. Sandalen oder Ballerinas passen in der Regel gut dazu.

Affiliate Link Name It Minikleid NMFVABOSS SPENCER FFD Jetzt shoppen 19,99 €

Festlicher Casual-Look

Auch bei Mädchen muss es aber nicht immer das pompöse oder besonders schicke Kleid sein. Es darf auch etwas lässiger zugehen: etwa mit einer Kombination aus Rock, Shirt und Sneakern oder Ballerinas. Auch ein schlichtes T-Shirt, Cardigan und Stoffhose machen sich als festlicher Casual-Look für Kinder gut.

Weitere Tipps

Beziehen Sie Ihre Kinder, sofern sie alt genug sind, in die Kaufentscheidung mit ein und achten auf die Signale, die Sie von Ihren (Klein-)Kindern bekommen. Dass sie sich in den ungewohnten Sachen wohlfühlen, ist das Wichtigste.

Strapazierfähige Materialien sind von Vorteil – Kinder bewegen sich und spielen nun mal, sie sitzen nicht nur still oder achten auf ihre Kleidung.

Zudem hilft es, ein Extra-Outfit einzupacken, falls mal etwas daneben gehen sollte.

Und am Ende gilt: Es sind Kinder. Da sollte es nicht zu förmlich oder gezwungen zugehen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.