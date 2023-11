Festliche Umstandsmode: So setzen Sie den Babybauch elegant in Szene

von Anna Scheibe Ob Firmenjubiläum, Hochzeit oder Sommerfest: Es gibt immer einen passenden Anlass, sich mal wieder richtig in Schale zu werfen. Für schwangere Frauen ist die Suche nach einem geeigneten Kleid, das bequem und schick zugleich ist, oft nicht einfach. Zum Glück gibt es festliche Umstandsmode.

Durch den wachsenden Babybauch können Frauen in anderen Umständen nicht schon Monate im Voraus ein passendes Umstandskleid für die nächste Feier besorgen. Zu groß ist die Gefahr, dass die Kleidung am Tag des Events nicht mehr richtig passt. Aus diesem Grund ist es ratsam, auf festliche Umstandsmode zu setzen. Zum einen enthält das Material oftmals Stretch, der dem Bauch ausreichend Platz einräumt, selbst wenn er gewachsen ist. Zum anderen können viele Modelle auch als Stillkleid genutzt werden. Sprich: Ist das Baby schon da, eignet sich der weite Schnitt auch noch für den Afterbody. Aber welche Umstandsmode ist 2023 angesagt? Das verraten wir Ihnen im nächsten Absatz.

Klassische Spitze

Affiliate Link Schwangerschaftskleid mit Spitze - Elegant - Jetzt shoppen 69,99 €

Spitze ist ein Klassiker zu festlichen Anlässen wie einer Hochzeit. Elegant und doch verspielt verwandeln die dekorativen Elementen jedes Umstandskleid in einen echten Hingucker. Wer dabei seinen Babybauch gerne betonen möchte, greift zu einem figurbetonten Schnitt und kombiniert diesen zum Beispiel mit einer breiten, farblich passenden Schleife, die unter der Brust zusammengebunden wird. Besonders festlich wirkt dieses knielange Kleid der Marke Herzmutter in dezenten und angesagten Farbnuancen wie Altrosa oder Graublau.

Glitzer & Glamour

Sie legen großen Wert auf einen glänzenden Auftritt? Dann verhilft Ihnen diese festliche Umstandsmode dabei: Mit fließenden Materialien wird Ihr wachsender Babybauch dezent umspielt, ohne ihn in den Mittelpunkt zu rücken. Moderne Stillkleider aus Velours oder Satin bieten Ihnen ein Höchstmaß an Tragekomfort, ohne dabei an Glamour einzubüßen. Dekorative Knoten, verspielte Raffungen und sich überlappende Schichten sorgen für einen echten Wow-Effekt – egal, zu welchem festlichen Anlass.

Schlichte Eleganz

Affiliate Link Umstandskleid / Stillkleid - festlich - Jetzt shoppen 89,99 €

Sie kleiden sich in der Schwangerschaft lieber dezent und wollen nicht groß auffallen? Auch für dieses Szenario gibt es festliche Styling-Möglichkeiten: Umstandskleider in gedeckten Farben wie Blau oder Schwarz zeugen von schlichter Eleganz. Verzichten Sie auf auffällige Accessoires, was jedoch nicht heißen muss, dass Ihr Kleid keinerlei Raffinesse wie eine Wickeloptik, Spitzenapplikationen an den Ärmeln oder auch einen Plissee-Rock aus Chiffon besitzen darf. Auf einer Hochzeit würde sich ein langes Abendkleid für Schwangere anbieten.

Florale Muster

Wenn Sie eher der verspielte, romantische Typ Frau sind, können Sie auch auf festliche Umstandsmode mit floralem Print setzen: Die Auswahl ist groß – von knielangen Kleidern mit langen Ärmeln über Hippiekleider mit breiten Trägern ist alles dabei. Sie müssen sich nur zwischen knalligen Farben und dezenten Tönen entscheiden. Je nach Geschmack und Anlass fällt die Wahl auf ein auffälliges Schwangerschaftskleid mit floralen Mustern oder einen zurückhaltenden Look mit minimalistischen Accessoires.

