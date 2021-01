Mit einem Beitrag auf Instagram möchte Fiona Erdmann zeigen, dass es ganz normal ist, nach einer Geburt etwas mehr zu wiegen.

Im Sommer 2020 ist Fiona Erdmann (32, "Anna und die Liebe") erstmals Mutter geworden. Nach der Geburt des kleinen Leo Luan hat die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin heute noch etwa 30 Kilo mehr drauf, als zu ihrer Zeit bei GNTM. Das ist für sie aber überhaupt kein Problem. Im Gegenteil sogar: Die 32-Jährige möchte zeigen, dass das nach einer Geburt völlig normal ist.

"Ein enorm großer Druck"

Bei Instagram schreibt Erdmann, dass in den vergangenen Tagen der Rummel um ihre Gewichtszunahme "ganz schön groß" gewesen sei. Das störe sie aber keineswegs, sie finde es sogar "eher gut". Denn vielleicht "werden dadurch einige Frauen darauf aufmerksam und merken, dass es eben normal ist, nach einer Schwangerschaft etwas mehr zu wiegen". Zu GNTM-Zeiten habe sie etwa 52 Kilogramm gewogen, heute seien es rund 80 Kilogramm. Damals sei sie einfach anders gebaut gewesen - und sie habe auch noch kein Kind zur Welt gebracht gehabt. Erdmann versuche "immer und immer wieder klar zu machen, dass das aktuell für mich absolut in Ordnung ist. Eben weil auf unsere Gesellschaft und gerade auch auf Mamas so ein enorm großer Druck ausgeübt wird."

Oft höre Sie Sätze wie: "Was? Du wiegst 80kg, das sieht gar nicht so aus!" Alles sei eben eine Sache der Perspektive, wie sie erklärt. "Sowohl mental als auch physisch." Auf dem von ihr dazu veröffentlichten Bild gefalle sie sich "wirklich richtig richtig gut". Es sei natürlich auch eine Aufnahme, auf der sie gut getroffen sei. Grundsätzlich seien "nicht alle Körper auf Bildern, die ihr so auf Instagram seht, [...] so perfekt wie sie scheinen".