Barre und Ballett gehören 2023 zu den Fitness-Trends. Mit diesen Outfit-Tipps macht man an der Ballett-Stange eine gute Figur.

Der Frühling steht bevor: Mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen kommt auch langsam die Motivation zurück, aus dem Winterschlaf zu erwachen und körperlich wieder fitter zu werden. Das richtige Workout kann dazu beitragen, Endorphine auszuschütten, Stress abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Nachdem nun lange Yoga und Pilates bei den Fitness-Trends ganz oben auf der Liste standen, bekommen sie 2023 Konkurrenz vom Tanzen als Training für den Körper. Im Speziellen von Barre und Ballett - doch wie zieht man sich für die erste Barre- oder Ballett-Stunde am besten an? Unsere Tipps für das perfekte Sport-Outfit.

Welches Outfit soll ich zu einer Barre-Workout-Stunde tragen?

Bei Barre handelt es sich um ein Fitness-Training, das Elemente aus Ballett, Yoga und Pilates kombiniert. Wer an einer Barre-Session teilnimmt, sollte bequeme und flexible Kleidung tragen, die die Bewegung nicht einschränkt. Atmungsaktive Stoffe sind zudem zu empfehlen, da man bei diesem Workout garantiert ins Schwitzen kommt.

Eine eng anliegende Leggings aus einem atmungsaktiven Material bildet die Basis des Barre-Outfits. Dazu kombiniert man am besten einen Sport-BH sowie ein luftiges Tanktop aus schnelltrocknenden Stoffen. Besonders stylisch wirkt das Sport-Outfit komplett in Schwarz, wer beim Workout gern mehr Farbe trägt, kann zum Beispiel auf die Pantone-Trendfarbe Viva Magenta zurückgreifen. Je weniger Farben man bei seinem Fitness-Look kombiniert, desto graziler und eleganter wirkt man optisch - grelle Farben sind an der Ballett-Stange tabu.

Zudem nutzen viele Barre-Fans für die Übungen spezielle Barre-Socken mit rutschfester Sohle, um während des Trainings nicht auszurutschen. Die Haare bindet man für das Workout zu einem festen Zopf oder Dutt am Hinterkopf zusammen.

Welches Outfit trage ich bei einer Ballett-Übungsstunde?

Die nächste Stufe eines Barre-Workouts: Wer sich traut, sollte 2023 Ballett als Fitness-Training ausprobieren. Ballett verbessert die Körperhaltung, da man sich beim Trainieren sehr stark auf die Ausrichtung des Körpers fokussiert. Außerdem stärkt Ballett die Körpermitte, Beinmuskulatur und Armmuskulatur. Ballett-Training ist abgesehen davon förderlich für die Flexibilität sowie für Koordination und Gleichgewicht.

Für eine Ballett-Übungsstunde benötigt man in jedem Fall Kleidung, die ausreichende Bewegungsfreiheit garantiert. Ideal ist ein eng anliegender Ballett-Anzug - eine Art Body - in dem die Körperhaltung zur Geltung kommt. Unter dem Ballett-Anzug trägt man am besten eine blickdichte Strumpfhose in Hautfarben oder Schwarz. Wichtig sind beim Ballett Schuhe mit einer flexiblen Sohle und einer guten Passform - Ballettschuhe sollten mit einem elastischen Band um das Fußgelenk versehen sein, um zusätzlichen Halt zu bieten. Wer sich in einem engen Ballett-Anzug unwohl fühlt, kann auch eine enge Leggings und ein enges Oberteil in gedeckten Farben tragen.