von Anna Scheibe Wer schon zu Kindestagen eine Fleecejacke tragen musste, weiß um den Wandel des einst eher unbeliebten Materials. Obwohl dem synthetischen Veloursstoff immer noch eine – im wahrsten Sinne der Bedeutung – elektrisierende Wirkung nachgesagt wird, gehört Fleece zu den Must-haves im Herbst und Winter.

Früher waren Fleecejacken vor allem eins: praktisch. Aufgrund seiner wärmeisolierenden und wasserabweisenden Eigenschaften eignete sich das Material vor allem für Outdoor-Aktivitäten im Freien. Die Optik spielte dabei überhaupt keine Rolle – bis der meist aus Polyester hergestellte Wirkpelz vor einigen Jahren sein großes (Mode-)Comeback feierte. Seitdem sind die kuscheligen Fleecejacken nicht nur ideale Begleiter im Alltag, wenn die Temperaturen sinken, sondern sie sehen dabei auch noch stylisch aus. Im Folgenden erfahren Sie, welche kuscheligen Modelle im Winter 2023 im Trend liegen und wie man sie stylt.

1. Trend: Strick-Fleecejacken

Fleece ist ein praktischer Funktionsstoff, dem es früher an Styling-Möglichkeiten fehlte. Inzwischen gehören die beliebten Kuscheljacken zu den Must-haves im Alltag – aber auch auf den Laufstegen dieser Welt. In den kalten Wintermonaten besonders angesagt sind derzeit Strick-Fleecejacken in Beige, Grau oder Rosa, die gemütlich und modern zugleich sind. Aufgrund ihrer immer noch wärmeregulierenden Eigenschaften lassen sich die kuscheligen Modelle besonders gut mit einer Skinny Jeans und bequemen Sneakern kombinieren.

2. Trend: Teddy-Fleecejacken

Dieser Look vereint gleich zwei Trends in einer Fleecejacke: den Teddy-Style und Animal Print. Dass Leo-Muster besonders beliebt sind, ist kein Geheimnis. Aber in Kombination mit Plüsch ist dieser gewagte Style für mutige Fashionistas. Wem der Look ein wenig zu wild ist, kann auch auf Teddy-Fleecejacken in dezenten Farben zurückgreifen. Alternativ gibt es die kuscheligen Modelle auch im Hemdjacken-Style oder Ethno-Look. Bei diesem Trend ist im Herbst und Winter 2023 für jeden etwas Passendes dabei.

3. Trend: Mehrfarbige Fleecejacken

Einen echten Stilbruch wagen die bunten Fleecejacken in diesem Jahr. Im Gegensatz zu früher sind die Modelle nicht mehr flächendeckend mehrfarbig – stattdessen ziehen andersfarbige Reißverschlüsse, Gummizüge oder Taschen alle Blicke auf sich. Den Farbkombinationen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob Lila-Schwarz, Beige-Braun oder verschiedene Grüntöne: In Verbindung mit einem eleganten Kleid oder schicken High Heels gelingt der perfekte Stilbruch. Alternativ kann natürlich ein legerer Look mit bunten Fleecejacken kreiert werden.

4. Trend: Fleecejacken mit XL-Kragen

Nicht erst seit dieser Saison sind Stehkragen ein beliebtes It-Piece. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis es auch Fleecejacken mit XXL-Kragen geben würde. Vorreiter ist vor allem die Marke Bench, deren Modelle gerade durch das extravagante Stück Stoff bekannt wurden. Ob mit Reißverschluss ausgestattet, zum Überziehen geeignet oder mit zusätzlicher Kapuze, spielt bei diesem Trend keine Rolle. Angesagt sind enganliegende Jacken genauso wie Looks im Oversized-Style. Am liebsten in gedeckten Töne wie Schwarz und Weiß oder Navy.

