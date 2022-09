Wow-Look beim Filmfest in Venedig: Florence Pugh ist am Montag in einer glamourösen Off-Shoulder-Robe über den roten Teppich gelaufen.

Glamour so weit das Auge reicht: Florence Pugh (26) meisterte das Blitzlichtgewitter beim Filmfest in Venedig in einer transparenten Glitzerrobe. Das kurze Off-Shoulder-Kleid mit Puffärmeln und langer Schleppe zog auf dem roten Teppich am Montagabend zweifellos alle Blicke auf sich.

Auch bei der Wahl ihres Schuhwerks hielt sich die Schauspielerin nicht zurück. Die wählte ein paar schwarze Lackpumps, deren Riemchen mit verspielten Federn besetzt waren. Ihren blonden Bob stylte sie zu einem eleganten Sleek-Hair-Look. Passend zu ihrem schillernden Outfit setzte Pugh auf eine silberne Halskette und dazu passende Ohrringe.

Premiere von "Don't Worry Darling"

Die Schauspielerin erschien am Montag anlässlich der Filmpremiere von Olivia Wildes (38) Mysterythriller "Don't Worry Darling", in dem Pugh neben Harry Styles (28) die Hauptrolle spielt. Der Film startet am 22. September in Deutschland.