Die Paris Fashion Week ging am Dienstag zu Ende, am letzten Tag zeigte unter anderem Louis Vuitton seine Kreationen für Herbst/Winter 2020. Das ließen sich auch die beiden Schauspielerinnen, Florence Pugh (24, "Little Women") und Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander (31, "The Danish Girl"), nicht entgehen. Am Rande der Modenschau präsentierten sie einen ganz besonderen Modetrend des noch jungen Jahres: bunte Lederröcke.

Ein Rock, zwei Looks

Florence Pugh setzte ihre Kurven mit einem halblangen Lederrock in Grau und Weiß in Szene. Besonders auffallend daran: Die breiten Streifen in Schwarz und Rot, die an der Vorderseite das weiß-graue Muster durchbrachen. Dazu kombinierte Pugh ein Glitzer-Trägertop in Grün und Lila sowie schwarze Stiefletten mit silberner Spitze. Die blonden Haare fielen ihr offen um die Schultern, ein schwarzer Mantel rundete das elegante Outfit ab.

Alicia Vikander trug einen kurzen Lederrock in Orange und Grau, der ebenfalls breite Streifen in Schwarz und Rot aufwies. Sie verlieh ihrem Outfit eine sportliche Note, indem sie einen schlichten blauen Pullover mit breitem Kragen dazu kombinierte. Verspielte schwarz-weiße Pumps und eine weiße Clutch sorgten für einen gekonnten Stilbruch. Ihre braunen Haare waren eingeflochten und komplettierten den Look.