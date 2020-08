View this post on Instagram

@franziskanazarenus loves the clean lines and nude tone of these boots. Your shoe closet can no longer do without these true all-rounders. 😊 _______________________ @franziskanazarenus liebt die klaren Schnitte und den Nudeton unserer Stiefel. Ein absoluter Allrounder, der in deinem Schuhschrank nicht mehr fehlen darf. 😊 Art.-No.: 25390-25-418 #instamaris #tamarisofficial #tamaris #tamarisshoes #boots #bloggerstyle #blogger #shoelove #parisianchic