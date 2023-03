von Mareike Fangmann Die Tage werden länger, die Kleidung wird langsam aber sicher luftiger: Allmählich macht sich der Frühling breit – und mit ihm die Frühjahrsmode 2023. Aber was ist in diesem Frühling und Sommer angesagt? Wir haben aktuelle Trends und Styling-Tipps.

Die Tage werden länger und unsere Outfits endlich luftiger: Der Frühling steht vor der Tür. Und mit ihm die neuste Frühjahrsmode 2023. Aber was liegt derzeit im Trend? Wir haben aktuelle Trends und Styling-Tipps – auch im Hinblick auf die Sommermode 2023.

Mustermix bestimmt die Frühjahrsmode 2023

Die Frühjahrs- und Sommermode sowie die allgemeinen Modetrends 2023 machen auf jeden Fall gute Laune: Denn bunte Farben, Prints und Mustermix-Styles in allen möglichen Varianten sorgen für Stimmung. Egal, ob Polka Dots in Kombination mit Leo-Sneakern oder geblümtes Kleid mit gestreiftem Cardigan: Der Trend geht hin zum Maximalismus. Wer mag, darf gern wild kombinieren – aber der Gesamtlook sollte natürlich nicht völlig überladen sein. Knallige Leo-Schuhe sollten vielleicht lieber mit einem dezenteren Streifen-Look gemixt werden, damit es noch offensichtliche Highlights in dem Look gibt.

Puffärmel und voluminöse Schultern als Frühlingstrend

Ballon- und Puffärmel sind schon seit einiger Zeit wichtig, wenn es um Modetrends geht. Auch in der Frühjahrs- und Sommermode 2023 spielen sie eine Rolle. Oberteile, Jacken, Mäntel und Kleider dürfen aber nicht nur voluminöse Ärmel haben, sondern ruhig auch dramatisch-spitze Schulterpolster.

Frühlingsmode 2023 mit Cut-Outs

Wenn die Temperaturen wieder steigen und man getrost auf Jacken verzichten darf, kann der nächste Frühlingstrend in Szene gesetzt werden: raffinierte Cut-Out-Details an Oberteilen und Kleidern. Das zeigt auf dezente Weise Haut und macht langweiligere Oberteile direkt zum Hingucker. Man kann sie mit ein paar gezielten Schnitten auch selbst machen. Toll sehen Oberteile mit Cut-Outs etwa zur lässigen Jeans aus. Cut-Out-Kleider kann man toll mit Sneakern kombinieren – das sorgt für einen leichten Stilbruch und die Extraportion Lässigkeit.

Bralettes sind ein weiterer Modetrend

Wer noch mehr Haut zeigen möchte, für den ist auch der nächste Modetrend im Frühling und Sommer spannend: Sport-Bras und Bralettes sind das neue Crop-Top und dürfen nun gern unter dem Blazer zu sehen sein. Mit hochgeschnittenen Hosen oder Röcken sehen die Dessous besonders gut aus und sind damit alltagstauglich. Auch unter einem schicken Zweiteiler machen sich Bralettes gut. Vor allem schlichte Modelle kann man cool kombinieren, etwa mit hochgeschnittener Mom Jeans, lockerem Blazer und Sneakern.

Ausgefallene Trenchcoats

Im Frühling und Sommer braucht es nur leichte Jacken – und da ist eine ganz besonders im Fokus: der Trenchcoat. Der Klassiker kommt in der Frühjahrs- und Sommermode 2023 dekonstruiert, mit Denim-Elementen verziert oder als XL-Version daher. Auch die Version aus Leder ist besonders angesagt und lässt sich cool kombinieren.

Frühjahrsmode 2023: Weitere Trends

Das ganze Jahr über darf es aber gern gemütlich zugehen: XXL-Mode, Loungewear und Sneaker sind in jeglichen Varianten angesagt. Außerdem liegen Netzstoffe, etwa in Form von luftigen Cardigans oder auch Taschen, im Trend.

