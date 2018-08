Ist das Frühstück wirklich die wichtigste Mahlzeit am Tag - oder eher die unwichtigste? Darüber scheiden sich die Geister. Die einen schwören für einen guten Start in den Tag auf eine direkte Mahlzeit nach dem Aufstehen, die anderen sind starke Verfechter des Nicht-Frühstückens. Welche Partei hat recht? Und was ist besser für unseren Körper?

Was sagt die Wissenschaft?

Die Expertenmeinungen gehen dazu auseinander. Lange wurde angenommen, dass es beim Abnehm-Prozess hilft, morgens normal zu frühstücken. Der US-Forscher Dr. David Allison hingegen stellte in einer Studie mit übergewichtigen Erwachsenen fest, dass die Tatsache, ob die Probanden frühstückten oder nicht, keinen Einfluss auf den Gewichtsverlust hatte.

Die Frühstücker hatten sogar insgesamt über den ganzen Tag mehr Kalorien zu sich genommen als die Vergleichsgruppe. Da aber die Nichtfrühstücker auch nicht besser abnahmen, ist darauf zu schließen, dass es drauf ankommt, was man morgens zu sich nimmt.

Was folgt daraus? Es ist nicht wichtig, wann wir morgens essen, es ist wichtiger was wir morgens essen. Wenn ein Frühstück aus stark verarbeiteten Kohlenhydraten - wie zum Beispiel zuckerhaltiges Getreide, süße Brötchen - besteht, könne es ungesünder sein, es zu konsumieren, als gar kein Frühstück zu sich zu nehmen. Denn der hohe Insulin-Wert könne den Körper dazu bringen, mehr Fett zu speichern, so die Forscher.

Verzichten sollte man daher beim Frühstücken auf Lebensmittel mit hoher glykämischer Last. Sprich Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel sofort in die Höhe treiben. Was also von der morgendlichen Speisekarte gestrichen werden sollte, sind Brötchen mit Nuss-Nougat-Aufstrich, Croissant mit Marmelade, Toast mit Honig, Donuts, Kuchen sowie gesüßte Müslis oder Cornflakes.

Es ist ratsamer, ein proteinreiches Frühstück mit Joghurt, Quark, Käse oder Ei zu sich zu nehmen, um länger ohne Hunger auszukommen. Denn Lebensmittel ohne Kohlenhydrate, vor allem Protein und Fett, verlangsamen unsere Verdauung. Perfekt eigenen sich beispielsweise Smoothies aus verschiedenen Komponenten, wie Getreide, Nüsse, Avocado oder Früchte. Je mehr Vitamine und Mineralstoffe der Körper am Morgen bekommt, umso besser!