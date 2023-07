Für einen Tag am Meer Diese Dinge gehören in jede Strandtasche

Damit der Strandtag so entspannt wie möglich wird, sollte man die Tasche mit Bedacht packen. Diese Dinge sollten Strandgöttinnen dabeihaben.

Um einen wirklich erholsamen und entspannten Tag am Strand verbringen zu können, ist eine stylische und gleichzeitig praktische Ausrüstung das A und O. Eine prallgefüllte und schicke Strandtasche darf dabei natürlich nicht fehlen. Im Trend liegen dieses Jahr vor allem gehäkelte Modelle. Da diese meistens elastisch sind, bieten sie viel Platz für diese Dinge...

XXL-Maxikleid, Sonnenhut, Sonnenbrille

Zunächst einmal ist das richtige Outfit für den Besuch am Strand wichtig. Zweiteiler oder Kombinationen aus Hose und Oberteil sind da eher unpraktisch. Deutlich besser ist etwa ein luftiges und weites Maxikleid, wie das von Model Ann-Kathrin Götze (33). Auf Instagram präsentiert sie ihren Followern ein buntes, bodenlanges Kleid mit zarten Spaghettiträgern und floralem Muster. Da das Kleid so weit ist, kann Frau darunter problemlos den Bikini wechseln, nachdem dieser nass geworden ist. Dazu am besten Flipflops oder Birkenstocks wählen, Sneaker und Socken sorgen nur für schwitzige Füße und unnötiges an- und ausziehen. Außerdem können ein weites, dünnes Hemd oder eine leichte Strickjacke hilfreich sein, etwa bei sehr starken Wind oder bei extremer Sonne, um vor den Strahlen zu schützen.

Niemals fehlen sollte am Strand eine Kopfbedeckung, die unser Haupt vor starken Sonnenstrahlen schützt. Dafür eignen sich neben sportlichen Caps auch Sonnenhüte, die aber biegsam sein sollten, auch bekannt als Schlapphut. Denn ein zu steifer Hut stört unter Umständen beim Liegen. Ein perfektes Beispiel liefert Schauspielerin Julianne Hough (35) auf Instagram - inklusive großer, aber schlichter Sonnenbrille und der richtigen Frisur. Ihre blonden Haare hat sie zu zwei lockeren Zöpfen geflochten. Ohnehin gehören eine kleine Bürste und Zopfgummis in jede Strandhandtasche, denn wer möchte schon am windigen Meer mit seiner Mähne kämpfen?

Von Strandkissen bis Taschenmesser

Neben den bekannten Must-haves wie Sonnencreme, Decke und Handtuch empfehlen wir ein kleines Strandkissen. Oft sind diese aufblasbar und für wenig Geld erhältlich. Da sie meistens aus Kunststoff bestehen, können keine Schweiß-, Salzwasser- oder Sonnencremeflecken entstehen. Apropos Sonnencreme: Auch für die Lippen gilt es, eine Pflege mit Lichtschutzfaktor aufzutragen. Ebenfalls hilfreich kann am Strand ein multifunktionales Taschenmesser sein, etwa mit integrierter Schere und Flaschenöffner. In Sachen Verpflegung sind viel Wasser und leichte Snacks wie Obst, Wassermelone, Reiswaffeln oder Cracker ratsam. Bei verklebten Händen helfen anschließend Desinfektionsmittel oder Hygienetücher. Ebenfalls wichtig: eine kleine Tüte für die eigenen Abfälle.

Die richtige Unterhaltung

Zu guter Letzt darf neben dem praktischen Teil auch die Unterhaltung nicht fehlen. Bücher, Zeitschriften, Rätselhefte, Karten oder Ballspiele sind doch ideal für einen Strandtag. Wir empfehlen außerdem Kopfhörer mitzunehmen, für entspannte Musik oder spannende Podcasts. Wer am Strand so richtig die Seele baumeln und seinen Gedanken freien Lauf lässt, kann sich zudem Notizen auf einem kleinen Block machen - vielleicht entstehen dabei ja Gedichte, Songtexte oder eine aufregende Bucketlist.