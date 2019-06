Eigentlich zeigt sich Fürstin Charlène von Monaco (41) bei offiziellen Auftritten stets in schicken Kostümen oder eleganten Kleidern. Für ihr jüngstes Erscheinen auf einer Rennstrecke in Frankreich wählte sie jedoch eine für ihre Verhältnisse eher ungewöhnliche Klamotte. Um das alljährlich stattfindende 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu eröffnen, schlüpfte sie in ein legeres Outfit in den Farben Schwarz und Weiß.

Die Ehefrau von Fürst Albert II. (61) trug am Samstag eine schlichte, schwarze Jeans, die sie mit schwarzen Sneakers und einem weißen Basic-Shirt kombinierte. Ergänzt wurde der legere Look mit einer modischen, schwarzen Lederjacke, die die Mutter zweier Kinder offen trug. Warum sich Fürstin Charlène von Monaco für dieses doch eher schlichte Outfit entschieden hatte, ist nicht bekannt. Anzunehmen ist jedoch, dass sich in Jeans und Lederjacke die französische Flagge zur Eröffnung des Rennens deutlich einfacher schwenken ließ als es wohl in einem ihrer Kostüme der Fall gewesen wäre.