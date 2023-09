Scheint ein großer Fan von "Pretty Woman" und Julia Roberts zu sein: Model Georgina Rodriguez (l.) in Venedig.

Sie strahlt als "Pretty Woman" in Venedig

Georgina Rodriguez Sie strahlt als "Pretty Woman" in Venedig

Hat sich Georgina Rodriguez mit diesem Auftritt als "Pretty Woman"-Fan geoutet? Ihr Kleid erinnert zweifellos an das von Julia Roberts.

Sie stach am Dienstagabend in Venedig zweifellos aus der Menge heraus: Georgina Rodriguez (29) präsentierte sich bei den 80. Filmfestspielen als strahlende Lady in Red. Zu ihrer bodenlangen Off-Shoulder-Robe mit Schleppe und verspielten Raffungen um die Taille kombinierte die Freundin von Fußballstar Cristiano Ronaldo (38) nicht nur ellenbogenlange, weiße Handschuhe. Auch ein silbernes Collier mit magentafarbenen Diamanten kam bei ihrem Auftritt zum Einsatz.

Ein ganz besonderes rotes Kleid

"Pretty Woman"-Fans dürfte bei diesem Anblick umgehend der ikonische Opern-Look von Julia Roberts (55) in den Sinn kommen. Sie trug im Kultfilm aus dem Jahr 1990 ein nahezu identisches Kleid und ebenfalls weiße Handschuhe.

Ihre brünetten Haare trug Rodriguez in Venedig offen und ganz natürlich. Beim Make-up legte das argentinisch-spanische Model den Fokus auf die markanten Augenbrauen und die Lippen, die einen nudefarbenen Anstrich bekamen. Ihre Augen setzte sie mit schwarzer Mascara und dezentem Lidschatten in Szene. Unter ihrem Kleid trug die 29-Jährige hohe Plateau-Stiefel in Schwarz.

Liebes- und Familienglück mit Cristiano Ronaldo

Ihr Partner Cristiano Ronaldo erschien am Dienstag zur Premiere des Films "Enea" nicht in Venedig. Die beiden sind seit 2016 liiert und haben die zwei leiblichen Töchter Alana Martina (5) und Bella Esmeralda (1) sowie die Zwillinge Eva und Mateo (beide 5), die 2017 per Leihmutter zur Welt kamen. 2010 wurde Ronaldos Sohn Cristiano Jr. geboren. Der Zwillingsbruder Angel von Tochter Bella Esmeralda hat die Geburt im Frühjahr 2022 nicht überlebt - ein schwerer Schicksalsschlag für das Paar.

Die Filmfestspiele in Venedig haben am Mittwoch, 30. August, begonnen und gehen noch bis einschließlich Samstag, 9. September.