Spring flowers for you 💐 - Flatten the curve. Die Bundesregierung hat gestern eine Empfehlung von Alltagsmasken im öffentlichen Raum ausgesprochen. Wenn alle Menschen im öffentlichen Raum Mund-Nasen-Masken tragen, kann die Ausbreitung von SARS-CoV-2 verlangsamt werden. 🙏 Gemeinsam mit jungen Modedesignern haben wir deshalb Mund-Nasen-Masken aus unseren alten Stoffen entworfen. Für jede verkaufte Maske werden 5€ an Ärzte ohne Grenzen gespendet. Diese Maske ist von unserer ehemaligen Werkstudentin und Modedesign-Studentin entworfen worden. Das Model „Flattening The Curve” besteht aus zwei Teilen. 1. einer schwarzen Maske aus 100% Baumwolle & 2. aus einem grauen Schal, der mit einer Kordel verziert ist. Die Kordel zeigt den Kurvenverlauf mit und ohne Tragen von Schutzmasken auf. Mehr Informationen zu den Masken findet ihr auf unserer Webseite. Designed by @_anastamenkova Model @cecinestpasalexandra Fotografin @cheriebirkner Projekt Gestaltung & Umsetzung @rentrevolution_ #facemask #flattenthecurve #flatteningthecurve #circulareconomy #sustainablefashion #upcycling #localbusiness #weareinthistogether